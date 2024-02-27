Главного следователя по делам против Навального повысили в должности

Главного следователя по делам против Алексея Навального Романа Видюкова повысили до заместителя руководителя Главного следственного управления СК. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов, опубликовав фотографию документа, на котором стоит подпись Видюкова и указана его новая должность.

«Еще один соучастник убийства Навального пошел на повышение. Следователь Видюков — главный следователь по делам против Навального. Был следователем, а теперь замглавы главного следственного управления. Зло торжествует», — написал Жданов.

Как писал «Дождь», карьера Видюкова началась в Волгограде в 2009 году с расследования дела главы профсоюзов Волгоградской области Вячеслава Кобозева. В 2014 году Кобозева приговорили к девяти годам, а Видюкова повысили до полковника.

Позднее следователя перевели в Москву, где он участвовал в расследовании дел против бывшего министра экономического развития и главы Серпуховского района . Оба в итоге были приговорены к длительным срокам: Улюкаеву назначили восемь лет колонии строгого режима, а Шестуну — 15 лет. «Мемориал» признал бывшего главу Серпуховского района политзаключенным.

В 2021 году президент России Владимир Путин наградил Видюкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Через три дня после смерти Алексея Навального в ИК-3 «Полярный волк» Путин подписал указ, которым повысил ряд сотрудников силовых структур и госслужащих, в том числе замдиректора ФСИН Валерия Бояринева. Ему присвоили звание генерал-полковника внутренней службы. Как отметили «Важные истории», Бояринев лично отдавал распоряжения по ограничению прав Алексея Навального.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя повышение, заявил, что новые звания, присвоенные руководству ФСИН, являются обычным процессом ротации и продвижения по службе.

Убийство Алексея Навального

Мы практически ничего не знаем об обстоятельствах смерти Навального В этом материале мы собираем те крупицы данных, которые есть. Он будет обновляться

Убийство Алексея Навального

Мы практически ничего не знаем об обстоятельствах смерти Навального В этом материале мы собираем те крупицы данных, которые есть. Он будет обновляться