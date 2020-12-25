Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун получил 15 лет колонии

Подольский городской суд Московской области приговорил бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».

Шестуна признали виновным во взяточничестве, отмывании денег, незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве в особо крупном размере. Приговор читали пять дней подряд начиная с 21 декабря.

Также суд полностью удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района к Шестуну, обязав подсудимого выплатить 64,5 миллиона рублей.

Прокуратура запрашивала для Шестуна 20 лет строгого режима, штраф 50 миллионов рублей, а также требовала взыскать с него 64 миллиона рублей. Обвинение Шестуну предъявляли по статьям о взятке, об отмывании денег и о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, за время работы главой Серпуховского района Шестун создал 43 коммерческие организации, на доходы от которых покупал по заниженным ценам муниципальную землю.

Шестун с июня 2018 года находится в СИЗО. Свое уголовное дело он называет политически мотивированным.