Путин наградил миллиардера Юрия Ковальчука орденом «За заслуги перед Отечеством»
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Президент России Владимир Путин наградил бизнесмена Юрия Ковальчука орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Ковальчук получил награду «за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Республике Крым».
Помимо этого, Путин наградил орденом Дружбы уполономоченного по правам ребенка Анну Кузнецову.
Указом президента медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также получил следователь Роман Видюков, который вел дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна.
Юрий Ковальчук — основной акционер банка «Россия», Forbes оценивает его состояние в 3,3 миллиарда долларов США. Ковальчук близко знаком с Путиным еще с 1990-х годов, он является одним из соучредителей дачного кооператива «Озеро».