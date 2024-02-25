Главный приз Берлинале-2024 получил документальный фильм «Дагомея» Мати Диоп
Документальный фильм «Дагомея» франко-сенегальной актрисы и режиссера Мати Диоп стал обладателем «Золотого медведя» — главного приза 74-го Берлинского кинофестиваля. Церемония награждения лауреатов фестиваля прошла вечером 24 февраля во дворце Берлинале.
Фильм Диоп рассказывает об истории возвращения сокровищ африканского королевства Дагомея из Парижа на родину в нынешний Бенин.
Гран-при жюри Берлинале получила картина южнокорейского режиссера Хон Сан-су «Нужды путешественника». Приз жюри достался картине «Империя» Брюно Дюмона.
«Серебряного медведя» за лучшую режиссуру вручили доминиканцу Нельсону Карло де Лос Сантос Ариасу («Пепе»).
Приз за лучшую роль выиграл американский актер Себастьян Стэн («Другой человек»), исполнителем лучшей роли второго плана признана британская актриса Эмили Уотсон («Такие мелочи»).
Награду за лучший сценарий получил немецкий режиссер Маттиас Гласнер («Смерть»).
«Серебряного медведя» за выдающиеся достижения в области киноискусства удостоен австрийский оператор Мартин Гшлахт («Баня дьявола»).
Почетного «Золотого медведя» 2024 года присудили Мартину Скорсезе.