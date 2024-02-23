Власти Канады объявили о новых санкциях против России, приуроченных ко второй годовщине войны

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о введении против России новых санкций, приуроченных ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских войск в Украину, сообщает пресс-служба МИД Канады.

«Сегодня мы посылаем четкий сигнал российским чиновникам и организациям, которыми они управляют: мы поддерживаем народ Украины, который храбро защищает свои права перед лицом непростительных и агрессивных действий Путина. Мы продолжим принимать меры против российского правительства и его способности вести незаконную войну до тех пор, пока суверенитет и территориальная целостность Украины не будут полностью восстановлены», — заявила Жоли.

Всего канадские власти ввели санкции против 153 компании и десять человек, в том числе помощника президента РФ Игоря Левитина, президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, владельцев «РЕСО-Гарантии» Сергея и Николая Саркисовых, а также главы «Военторга» Владимира Павлова и совладелеца «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева.

Помимо этого, под санкции Канады попали страховые компании «АльфаСтрахование» и «РЕСО-Гарантия», банк «Санкт-Петербург», авиационный комплекс имени Ильюшина, концерн «Алмаз-Антей», военно-патриотический парк «Патриот», ряд структур Минобороны РФ, а также другие компании, связанные

Кроме того, власти Канады объявили о запрете на экспорт в РФ ряда товаров, которые могут быть использованы в военных целях. В частности, под запрет попали взрывчатые вещества и детонаторы, которые используются в горнодобывающей и строительной отраслях.

Санкции против России 23 февраля также ввели ЕС и США. Евросоюз ввел санкции против 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе спикера парламента самопровозглашенной ДНР Артема Жоги, глав Тульской, Белгородской, Пензенской и Рязанской областей, а также жены лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова Инны Варламовой, удочерившей украинскую девочку.

В свою очередь США объявили о введении 500 новых ограничительных мер против России. В частности, под санкции попали начальник управления ФСИН по Ямало-Ненецкому округу Игорь Ракитин, начальник колонии ИК-3 в Харпе Вадим Калинин и замдиректора ФСИН Валерий Бояринев, которого Владимир Путин спустя три дня после смерти Навального повысил в звании до генерал-полковника.