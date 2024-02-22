Байден назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном»

Президент США Джо Байден негативно высказался о президенте России Владимира Путине во время предвыборного сбора средств в Сан-Франциско, сообщает Reuters.

В ходе выступления перед небольшой группой спонсоров Байден сказал, что угроза ядерного конфликта существует всегда, но экзистенциальной угрозой для человечества остается климат.

«Последняя экзистенциальная угроза — это климат. У нас есть сумасшедший сукин сын, этот парень, Путин, и другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества — это климат», — сказал Байден.

«Я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны, для США. Если президент такой страны использует такую лексику, это стыдно должно быть», — прокомментировал заявление Байдена пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что лидер США «демонстрирует поведение в стиле голливудского ковбоя» в угоду внутриполитическим интересам.

Байден, как отмечает CNN, также раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа, который сравнил свои юридические проблемы со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального.

«Он сравнивает себя с Навальным и говорит, что из-за того, что наша страна стала коммунистической, его преследовали, как и Навального. Откуда, черт возьми, это берется», — сказал Байден (цитата по CNN). Президент США добавил, что, если бы он сказал это 10-15 лет назад, то все бы подумали, что его нужно изолировать от общества.

Джо Байден не впервые использует выражение «сукин сын» на публике. В январе 2022 года президент США назвал «тупым сукиным сыном» журналиста Fox News Питера Дуси, который на встрече Байдена с его экономическими советниками попытался задать вопрос об инфляции. Случившееся попало в трансляции американских телеканалов. Позже Дуси сообщил, что через час после инцидента Байден связался с ним по телефону и извинился.

Джо Байден ранее в феврале заявил, что Владимир Путин несет ответственность за смерть Алексея Навального в колонии за Полярным кругом. Соратники Навального считают, что политика убили.