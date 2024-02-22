Владимир Путин попытался объяснить, почему Джо Байден назвал его «сумасшедшим сукиным сыном». Как считает президент РФ, это «адекватная реакция» на его недавнее заявление о том, что для России на посту президента США предпочтительнее Джо Байден, а не Дональд Трамп.

Вот что сказал Путин корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Мы же с вами недавно говорили и вы у меня спрашивали — кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас говорил, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он же не может сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог». Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения и это реакция абсолютно адекватная. А значит я был прав! И то, что я говорил, я говорил для нашей аудитории, а не для американской.

Путин добавил, что как и ранее, может повторить, что для России предпочтительнее, если президентом США будет Байден, а не Трамп.

Meduza

Президент США Джо Байден негативно высказался о Владимира Путине 21 февраля во время предвыборного сбора средств в Сан-Франциско. Выступая перед небольшой группой спонсоров, он сказал, что угроза ядерного конфликта существует всегда, но экзистенциальной угрозой для человечества остается климат. «Последняя экзистенциальная угроза — это климат. У нас есть сумасшедший сукин сын, этот парень, Путин, и другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества — это климат», — сказал американский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Байдену должно быть стыдно за такие слова о Путине. «Я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны, для США. Если президент такой страны использует такую лексику, это стыдно должно быть», — сказал Песков. Он добавил, что лидер США «демонстрирует поведение в стиле голливудского ковбоя» в угоду внутриполитическим интересам.

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