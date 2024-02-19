Трамп впервые упомянул о смерти Навального, но лишь в контексте американской политики

Бывший, 45-й по счету президент США Дональд Трамп впервые упомянул имя лидера российской оппозиции Алексея Навального после того, как ФСИН сообщила, что тот умер в колонии 16 февраля. При этом Трамп прямо не прокомментировал гибель Навального и не упоминал руководство России, а говорил о внутриполитических проблемах США.

«Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране. Это медленная, неуклонная прогрессия, в которой крупные, радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути разрушения», — написал Трамп в соцсети Truth Social, назвав американцев «нацией неудачников».

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли, выдвинувшая свою кандидатуру на выборах президента США, раскритиковала Трампа. Она заявила, что Трамп мог осудить Путина или похвалить мужество Навального, но вместо этого «сравнил нашу страну с Россией».

После смерти Алексея Навального пользователи соцсетей критиковали Трампа за то, что он, как и Владимир Путин, никак не комментирует произошедшее.

Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением в связи со смертью Алексея Навального 16 февраля. Он заявил, что в смерти Навального виноват лично президент РФ. «То, что произошло с Навальным, — еще одно доказательство жестокости Путина», — сказал Байден.

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