Суд Салехарда принял иск матери Навального к СК из-за отказа выдать тело сына. Его рассмотрят 4 марта

Городской суд Салехарда получил иск Людмилы Навальной, матери Алексея Навального, пожаловавшейся на Следственный комитет РФ из-за того, что ей не выдают тело сына, умершего в колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Жалоба поступила на незаконные действия, решения. [Рассмотрение] назначено на 4 марта, закрытое судебное заседание», — сказали в суде.

Директор ФБК Иван Жданов 20 февраля сообщал, что Людмила Навальная обратилась в суд с иском о бездействии Следственного комитета по выдаче тела Навального.

Следственный комитет отказывается выдавать тело Алексея Навального, объясняя это тем, что проводит проверку в связи с его смертью. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила 19 февраля, что СК продлил проверку как минимум на две недели, то есть она завершится не ранее 3 марта.

ФСИН утверждает, что Алексей Навальный умер после того, как ему стало плохо после прогулки в колонии 16 февраля. Соратники политика считают, что его убили. Вдова оппозиционера Юлия Навальная заявила, что тело Навального не выдают, потому что власти «выжидают, когда исчезнут следы очередного путинского „Новичка“». 20 февраля мать политика Людмила Навальная записала обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором потребовала, чтобы ей выдали тело сына: «Решение вопроса зависит только от вас».

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» призвал россиян писать обращения в СК с требованием выдать тело Алексея Навального его семье, используя сервис «Дятел». По состоянию на утро 21 февраля обращения написали больше 73 тысяч человек.

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