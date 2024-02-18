В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

По данным Downdetector, пользователи начали сообщать о проблемах в работе мессенджера в районе 14:00 по московскому времени. В частности, пользователи сообщали, что в мессенджер перестал обновлять каналы и чаты, а также не отправлял сообщения. Проблемы наблюдались также у пользователей за границей.

Сервис «Сбой.рф» на момент написания новости зафиксировал более десяти тысяч жалоб. О проблемах в работе мессенджера больше всего сообщают пользователи из Москвы (38%) и Санкт-Петербурга (12%).

С чем связан сбой, неизвестно. При этом в комментариях на сайте «Сбой.рф» некоторые пользователи пишут, что не заметили проблем.

24 января сразу в нескольких регионах Дальнего Востока произошел сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp — тогда же в Якутии десятки человек вышли на акцию протеста после убийства местного жителя. Власти региона связали сбой с профилактическими работами Роскомнадзора. Однако проблемы со связью в Якутии после этого наблюдались не менее четырех дней.

В конце января в работе сайтов в российской доменной зоне произошел масштабный сбой. Пользователи во многих регионах РФ сообщали о проблемах с доступом к некоторым сервисам и сайтам, в том числе «Яндексу», «ВКонтакте» и Ozon. В Минцифры произошедшее объяснили возникшей «технической проблемой». «Сетевые свободы» предположили, что сбой мог быть связан с экспериментами по созданию национального сервиса доменных имен.