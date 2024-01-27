В Якутии четвертый день не работают мессенджеры. Проблемы со связью начались во время протестов местных жителей

В Якутии четвертый день продолжаются проблемы со связью — жители не могут зайти в мессенджеры WhatsApp и Telegram, в магазинах и транспорте не работает оплата, сообщают местные издания SakhaDay и 14News.

Сбои связи начались в республике в ночь на 24 января. В комментариях под постом якутского министерства инноваций, которое в этот день сообщило о «техническом сбое» в работе мессенджеров, местные жители жалуются, что WhatsApp и Telegram, а также некоторые сервисы не работают до сих пор.

Издание SakhaDay отмечает, что официальные телеграм-каналы главы Якутии Айсена Николаева и администрации правительства при этом продолжают обновляться и предполагает, что они используют VPN. Комментариев по поводу сбоя связи в республике в этих каналах нет.

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» и бывший мэр Якутска Сардана Авксеньтева сообщила, что подготовила запросы в Роскомнадзор и Минцифры с просьбой разъяснить причины отсутствия доступа к мессенджерам. По ее словам, зимой отсутствие связи может быть критичным — например, если нужно сообщить об аварии на трассе. Кроме этого, отметила она, не работает все, что связано с мобильным интернетом — покупка билетов, оплата проезда.

Глава «Партии дела» в Якутии Виталий Обедин рассказал, что из-за сбоев связи возникают проблемы с работой онлайн-касс в магазинах и оплатой транспорта, а в организациях некорректно работает документооборот.

«Агентство» со ссылкой на директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарева называет отсутствие доступа к мессенджерам в Якутии самой долгой блокировкой среди известных в российских регионах.

В ночь на 24 января сбой в работе мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber произошел сразу в нескольких регионах Дальнего Востока, включая Якутию. Жалобы на связь поступали также из Новосибирской области и Хабаровского края и других регионов. Замминистра цифрового развития Якутии Андрей Суслов связал сбои с профилактикой, которую проводит Роскомнадзор.

24 января в Якутске десятки людей вышли на акцию протеста после убийства местного жителя выходцем из Таджикистана. Протестовавшие также жаловались на сбои в работе мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber.

25 января власти Псковской и Новгородской областей сообщили, что в этих регионах до 30 января в ночное время не будет работать мобильный интернет LTE. Такое же заявление на следующий день сделали власти Ленинградской области. Отключение власти связали с техническими работами, однако никаких подробностей не привели.