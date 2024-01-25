В двух российских регионах отключат мобильный интернет LTE на несколько ночей

В Псковской и Новгородской областях с 25 по 30 января не будет работать мобильный интернет LTE в ночное время.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что «в связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудование» с 25 по 30 января с 23:00 до 06:00 в области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE «всех операторов связи».

«Интернет в формате 3G работать будет, но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои.Учитывайте эту информацию. В частности, по ночам будет сложно вызывать такси по мобильным приложениям и пользоваться банкоматами», — говорится в посте главы региона.

Кроме того, министерство цифрового развития Новгородской области объявило, что ежедневно с 25 по 30 января в период с 23:00 до 06:00 будет отключен мобильный интернет LTE стандарта 4G на всей территории области. Такое решение объяснили «проведением технических работ по перенастройке частот вещания».

Forbes сообщил, что МТС, «Вымплеком», «Мегафон», Tele2, «Ростелеком» и Роскомнадзор отказались от комментариев. В службах поддержке МТС, «Мегафона» и «Билайна» сообщили, что у них нет данных о готовящихся ограничениях.

Источник издания на телекоммуникационном рынке рассказал, что обычно настройка параметров сети проводится без отключения сети, особенно в ночное время. «Только если идет массовая замена оборудования, например на оборудование другого производителя, такие работы могут требовать отключения сети. Поскольку сложно допустить, чтобы в регионе все операторы одновременно занялись бы заменами оборудования, причина может быть какая-то иная, не та, что заявлена официально», — отметил собеседник издания.

По словам источника издания в российском операторе, переконфигурации сетей операторы планируют самостоятельно.

В ночь на 24 января в работе мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber в России произошел сбой. Больше всего жалоб на сбой поступило из Новосибирской области и Хабаровского края, были также сообщения от пользователей из Москвы, Петербурга, Приморского края, Якутии и многих других регионов РФ. Вечером 23 января на сбой также жаловались пользователи YouTube из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. Замминистра цифрового развития Республики Саха (Якутия) Андрей Суслов связал сбои в работе мессенджеров с профилактикой, которую проводит Роскомнадзор. Подробностей работ он не привел.

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