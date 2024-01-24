В Якутске десятки людей вышли на митинг из-за убийства местного жителя. В преступлении подозревают выходца из Таджикистана

В Якутске 24 января десятки людей вышли на акцию протеста, после того как местный житель был убит в ходе бытового конфликта с выходцем из Таджикистана. Об этом сообщает SakhaDay.

К собравшимся вышел замначальника полиции по охране общественного порядка Олег Лебедь, который пытался убедить их разойтись. «Убийца задержан. Он такой же гражданин России как вы. Мы его поймали, будет следствие. Мужики, чего собрались?», — в частности, говорил он.

Участники акции после этого прошли по нескольким улицам города, после чего их начали задерживать полицейские.

Об убийстве Следственный комитет сообщал 21 января. По данным правоохранительных органов, оно произошло после бытового конфликта в одном из клубов города. На следующий день после конфликта его участники снова встретились, чтобы выяснить отношения, в результате чего завязалась драка — три человека получили ножевые ранения, один из них впоследствии умер. Подозреваемого в убийстве задержали.

Глава Якутии Айсен Николаев, комментируя произошедшее, пообещал выяснить «обстоятельства получения» подозреваемым российского гражданства.

Министерство внешних связей Якутии опубликовало видеообращение председателя таджикской общины Ходи Оева. В нем он призывал «не судить весь народ по одному человеку».

В часы проведения митинга из Якутии поступало много жалоб на сбои в работе мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber. Власти региона связали это с профилактикой, которую проводит Роскомнадзор.