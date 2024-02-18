В Москве полицейские задержали волонтеров «Немцова моста» после того, как у них нашли фотографии Навального

Сотрудники московской полиции задержали волонтеров «Немцова моста» Бориса Казадаева и Илью Повышева из-за фотографий Алексея Навального, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на самих волонтеров.

Согласно проекту, полицейские остановили волонтеров около Большого Москворецкого моста, где находится импровизированный мемориал убитому в 2015 году политику Борису Немцову. В рюкзаке одного из них сотрудники правоохранительных органов нашли фотографии Навального, после чего Казадаева и Повышева задержали.

В итоге волонтеров доставили отдел полиции по району Китай-город, уточняет «ОВД-Инфо».

Несколько читателей «Медиазоны» также сообщили, что полицейские начали выборочно досматривать людей перед тем, как пропустить их к мемориалам Алексея Навального. «На Сахарова на „входе“ досматривали сумки, а на вопрос, что ищут, ответили, что фотографии. Как будто бы сегодня по некоему приказу можно скорбеть цветами и свечками, а вот фото и записки — нельзя. Я прошла по мемориалу, там правда ни одной фотокарточки, ни одной записки, хоть „Навальный“ на снегу пиши», — рассказала «Медиазоне» одна из читательниц.

После смерти Алексея Навального в разных регионах РФ люди начали приносить цветы к стихийным мемориалам или памятникам жертв политических репрессий. По данным «ОВД-Инфо», за два дня на акциях памяти политика были задержаны около 400 человек.

Как полиция борется с такими акциями

«Сказали: или я немедленно ухожу, или меня увозят в отделение за неповиновение» Силовики угрожают тем, кто пытается возлагать цветы в память об Алексее Навальном в разных городах России. Мемориалы политику мгновенно убирают

Как полиция борется с такими акциями

«Сказали: или я немедленно ухожу, или меня увозят в отделение за неповиновение» Силовики угрожают тем, кто пытается возлагать цветы в память об Алексее Навальном в разных городах России. Мемориалы политику мгновенно убирают