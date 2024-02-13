Трамп попросил Верховный суд США отложить рассмотрение дела о попытке отменить результаты выборов 2020 года

Бывший президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд приостановить решение суда округа Колумбия, согласно которому у него нет президентского иммунитета в деле о попытке сохранить власть после поражения на выборах 2020 года. Об этом сообщает BBC News.

В заявлении адвокатов экс-президента говорится, что многомесячный судебный процесс во время предвыборной гонки «подорвет способность президента Трампа вести кампанию против президента Байдена».

Если большинство судей Верховного суда согласятся с доводами Трампа, то суд над бывшим президентом может быть отложен на время после выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года. В том случае, если требование Трампа будет отклонено, судебный процесс может начаться уже весной нынешнего года.

Когда Верховный суд вынесет решение по апелляции Трампа, неизвестно, отмечает BBC News.

6 февраля Апелляционный суд округа Колумбия постановил, что Дональд Трамп не обладает иммунитетом от юридического преследования по делу о предполагаемой попытке сохранить власть после поражения на выборах 2020 года.

Перед этим окружной судья Таня Чуткан отклонила два ходатайства Трампа, требовавшего прекратить его уголовное преследование по этому делу. Она заявила, что бывшие президенты могут быть привлечены к уголовной ответственности, как и любые другие граждане.

Спецпрокурор Минюста США Джек Смит обвиняет Трампа в том, что он пытался вмешаться в подсчет голосов на выборах президента США в 2020 году, а также собирался помешать конгрессу подтвердить, что выборы выиграл Джо Байден.

Трамп отказался признать вину и обвинил прокуроров в попытке нанести ущерб его предвыборной кампании. Защита 45-го президента США настаивает, что он обладает «неограниченным иммунитетом», поскольку обвинения касаются действий, совершенных им во время пребывания на посту президента.

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