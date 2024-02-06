Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что у Дональда Трампа нет иммунитета от юридического преследования по делу о штурме Капитолия

Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не обладает иммунитетом от юридического преследования по делу о предполагаемой попытке сохранить власть после поражения на выборах 2020 года, сообщает CNN.

Телеканал уточняет, что соответствующее решение единогласно приняла коллегия из трех судей. «Любой иммунитет, который мог защитить его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования», — говорится в решении суда.

Как пишет CNBC, Трамп, вероятно, обжалует это решение в Верховном суде.

В августе 2022 года Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о попытке сохранить власть после поражения на выборах 2020 года. В частности, обвинение считает, что Трамп пытался вмешаться в подсчет голосов, намеренно распространяя ложные сведения о фальсификациях, а также собирался помешать конгрессу подтвердить, что выборы выиграл Джо Байден.

Сам Трамп не признал вины, а его защита настаивает, что он обладает «неограниченным иммунитетом», поскольку обвинения касаются действий, совершенных им во время пребывания на посту президента.

В декабре 2023 года окружной судья США Таня Чуткан отклонила два ходатайства о прекращении уголовного преследования Трампа. В своем решении судья заявила, что бывшие президенты могут быть привлечены к уголовной ответственности, как и любые другие граждане.

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