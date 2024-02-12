Минюст объявил «нежелательной» в России правозащитную организацию Article 19

Министерство юстиции РФ обновило реестр «нежелательных» организаций, добавив в него британскую правозащитную организацию Article 19.

Согласно ее сайту, организация, существующая с 1987 года, занимается защитой свободы слова и информации по всему миру. Она названа в честь 19-й статьи Всеобщей декларации прав человека, в которой, среди прочего, говорится, что каждый человек имеет право на свободу убеждений и на их свободное выражение.

Помимо этого, Минюст включил в реестр немецкую организацию Russian Election Monitor и чешское издание Mnenie media z.s., которое Генпрокуратура РФ ассоциирует с интернет-журналом Doxa.

О включении Doxa в реестр «нежелательных» организаций стало известно в конце января, а Russian Election Monitor — в начале февраля.

В списке «нежелательных», который существует в России с 2015 года, уже 140 организаций. За сотрудничество с «нежелательными» организациями российским законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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