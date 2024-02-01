Генпрокуратура объявила Russian Election Monitor «нежелательной» организацией

Генеральная прокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» Russian Election Monitor (REM), занимающуюся экспертной аналитикой, связанной с выборами в России, пишет «ОВД-Инфо».

О новом расширении списка «нежелательных» организаций было объявлено 1 февраля в телеграм-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне, которая, как утверждается, и обращалась в Генпрокуратуру.

«REM попал в поле зрения комиссии еще в период прошлых избирательных кампаний в связи с дискредитацией российской электоральной системы», говорится в сообщении.

Информационные площадки REM используются для подготовки зарубежной аудитории к признанию президентских выборов в России нелегитимными. Организация тесно взаимодействует в этих целях с релокантами, дискредитирующими политику России на международной арене, ретранслирует материалы иноагентов, нежелательных и экстремистских организаций. Активно участвует в антироссийской кампании по распространению фейков об .

В перечне «нежелательных» организаций, который ведет Минюст, данных о REM на момент публикации этой новости не было, но реестр, как правило, пополняется с задержкой.

О том, что REM в России нужно объявить «нежелательной» организацией глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев заявлял еще как минимум в сентябре 2022 года. Тогда же он говорил, что направил соответствующее обращение в Генпрокуратуру.

На сайте REM сообщается, что неправительственная организация была создана по инициативе группы европейских ученых, бывших и действующих политиков и государственных деятелей, «объединенных твердой уверенностью в том, что российские избиратели имеют такое же право на демократические и свободные выборы, как и каждый гражданин Европы».

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