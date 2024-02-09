Обвинение запросило 25 лет колонии фигуранту дела «Сети» Максиму Иванкину по делу об убийстве Екатерины Левченко и Артема Дорофеева

Прокурор запросил 25 лет колонии фигуранту дела Максиму Иванкину, которого признали виновным по делу об убийстве двух человек под Рязанью, сообщают Sota и «Осторожно, новости».

Помимо основного наказания, прокурор попросил назначить подсудимому два года ограничения свободы. Срок будет отсчитываться с момента задержания в 2017 году, уточняет «Осторожно, новости».

По версии следствия, в апреле 2017 года Иванкин и его знакомый Алексей Полтавец убили 19-летнюю Екатерину Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева после того, как все четверо уехали из Пензы, опасаясь преследования за распространение наркотиков. Обвинение считает, что Левченко и Дорофеев были убиты, потому что собирались рассказать о незаконной деятельности своих знакомых.

В январе 2024 года присяжные в Рязанском областном суде единогласно признали Иванкина виновным в убийстве. Сам Иванкин вины не признал.

Екатерина Левченко и Артем Дорофеев пропали весной 2017 года. Осенью того же года тело Дорофеева нашли в лесу под Рязанью. Местонахождение Левченко оставалось неизвестным, пока в 2020 году Алексей Полтавец, на тот момент находившийся за границей, не признался журналистам «Медузы» в причастности к убийствам. Тогда он признался в убийстве Дорофеева и заявил, что Максим Иванкин убил Левченко. По словам Полтавца, они действовали по приказу еще одного фигуранта дела «Сети» — Дмитрия Пчелинцева.

Вскоре после заявления Полтавца было возбуждено уголовное дело об убийстве Левченко, а ее останки были найдены под Рязанью. В октябре 2021-го Иванкин стал первым обвиняемым по делу о двойном убийстве. В декабре 2021 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Полтавца по подозрению в убийстве двух человек.

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