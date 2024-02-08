Зеленский встретился с Залужным. Он обсудил с ним «обновленное руководство ВСУ» и предложил «дальше быть в команде»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Генштаба ВСУ Валерием Залужным и предложил ему «и дальше быть в команде», говорится в телеграм-канале Зеленского.

«Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются вооруженные силы Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве вооруженных сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас», — написал Зеленский. Президент Украины не уточнил, имеет ли он в виду отставку Залужного.

Сам Залужный также написал о встрече с Зеленским, сообщив, что у них состоялся «важный и серьезный разговор». «Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии», — написал Залужный, не пояснив, однако, идет ли речь о его отставке.

Главнокомандующий поблагодарил команду Генштаба, Минобороны и президента Украины. «Я горжусь каждым и каждым в вооруженных силах Украины, защищающих будущее наших детей. Все солдаты, сержанты и офицеры. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу», — добавил Залужный.

О возможной отставке Залужного украинские СМИ и телеграм-каналы со ссылками на собственные источники начали сообщать 29 января. По их данным, президент Украины вызвал главнокомандующего на встречу и сообщил ему об отставке, но указ не подписал. Ни Зеленский, ни сам Залужный на тот момент эти сообщения не комментировали.

4 февраля Зеленский в интервью итальянскому изданию Rai News 24 подтвердил, что «размышляет» над возможностью замены Залужного и «целого ряда руководящих лиц государства, не только в отдельном секторе, таком как военный».

6 февраля «Украинская правда» со ссылками на источники рассказала о встрече Зеленского и Залужного, на которой обсуждалась его возможная отставка. По данным журналистов, Зеленский прямо заявил Залужному, что решил сменить его, но тот отказался от предложения самостоятельно писать заявление на увольнение и занять новую должность.

Читайте также

«Все будет спокойно. Да и Залужный уже внутренне принял, что точно уйдет» «Украинская правда» рассказывает о сценариях и последствиях отставки главкома ВСУ

Читайте также

«Все будет спокойно. Да и Залужный уже внутренне принял, что точно уйдет» «Украинская правда» рассказывает о сценариях и последствиях отставки главкома ВСУ