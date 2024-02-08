Глава Минобороны Украины заявил, что принято решение сменить руководство ВСУ

Продолжение Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что принято решение сменить руководство Вооруженных сил Украины.

«Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу [Залужному] за все достижения и победы», — говорится в заявлении Умерова.

Он отметил, что Залужному выпала «одна из самых сложных задач — руководить вооруженными силами Украины во время большой войны с Россией».

«Но война не остается прежней. Война меняется и требует перемен. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 [годов] — это три разные реальности.2024 принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии», — заявил Умеров.

«Украинская правда» со ссылкой на источники пишет, что в офисе президента Украины готовят указ об отставке Залужного. По информации издания, встреча Владимира Зеленского и Валерия Залужного состоялась в офисе президента в 17:00 по киевскому времени.

Издание также утверждает, что Залужный сообщил о своей отставке окружению.

Вечером 8 февраля Зеленский сообщил, что встретился с Валерием Залужным. Он поблагодарил его «за два года защиты Украины» и предложил «дальше оставаться в команде». Позже Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал Александр Сырский, который руководил сухопутными войсками.

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