Глава Минобороны Украины заявил, что принято решение сменить руководство ВСУ
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что принято решение сменить руководство Вооруженных сил Украины.
«Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу [Залужному] за все достижения и победы», — говорится в заявлении Умерова.
Он отметил, что Залужному выпала «одна из самых сложных задач — руководить вооруженными силами Украины во время большой войны с Россией».
«Но война не остается прежней. Война меняется и требует перемен. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 [годов] — это три разные реальности.2024 принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии», — заявил Умеров.
«Украинская правда» со ссылкой на источники пишет, что в офисе президента Украины готовят указ об отставке Залужного. По информации издания, встреча Владимира Зеленского и Валерия Залужного состоялась в офисе президента в 17:00 по киевскому времени.
Издание также утверждает, что Залужный сообщил о своей отставке окружению.
Вечером 8 февраля Зеленский сообщил, что встретился с Валерием Залужным. Он поблагодарил его «за два года защиты Украины» и предложил «дальше оставаться в команде». Позже Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал Александр Сырский, который руководил сухопутными войсками.