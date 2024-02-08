Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского

Новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Сырский был командующим Сухопутными войсками ВСУ.

«Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было одним и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генштабе и Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего», — заявил президент Украины.

«2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины», — отметил Зеленский.

Официально об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ стало известно вечером 8 февраля. Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил, что «сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины».

Генерал-полковник Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в деревне Новинки Владимирской области. Как пишет «РБК-Украина», Сырский прошел все этапы службы в армии — от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ. В начале 2000-х годов Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь. В 2013 году он занял должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО. В начале конфликта на востоке Украины в 2014 году возглавил штаб АТО. Командующим Сухопутными войсками Сырский стал в 2019 году.

Александр Сырский командовал обороной Киева в начале полномасштабного вторжения России в Украину, а также разрабатывал тактику наступления в Харьковской области осенью в 2022 году. «Страна.ua» также напоминает, что Сырский командовал действиями ВСУ в Бахмуте.

Читайте также

Война Семьсот пятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Семьсот пятнадцатый день. Онлайн «Медузы»