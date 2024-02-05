Арестованный адвокат Навального Алексей Липцер пожаловался на сосудистые сетки и «странную сыпь» на ладонях. Врачи в СИЗО назвали эти симптомы выдумками

Адвокат Алексей Липцер, который защищал интересы политика Алексея Навального и был арестован по делу об участии в «экстремистском сообществе» сообщил, что состояние его здоровья ухудшилось в следственном изоляторе. Об этом в эфире «Дождя» рассказал близкий друг Липцера, журналист Павел Каныгин.

«Сосудистые сетки у меня по всем ногам, на лице (на щеках), петехии (пятна, которые появляются в результате кровоизлияния) на ногах, руках, лице. Еще у меня на кистях, на пальцах и на руках прыщи вылезают, даже на ладонях были среди мелкой сыпи. На ладонях сыпь странная, она то воспаляется ярко, то затихает», — говорится в письме Липцера в СИЗО «Матросская тишина», которое процитировал Каныгин.

Как заявила ведущая «Дождя» Полина Милушкова, описанные симптомы напоминают аутоиммунное заболевание. «Но мы не знаем этого наверняка, потому что врачи называют эти симптомы приступом ипохондрии и выдумками. Письма от жены [Липцера] теперь показывают психологу, а затем обсуждают переписку с самим Липцером», — добавила она.

После жалоб адвоката отправили к дерматологу, но тот проблем с его здоровьем не выявил, а тюремный психолог заявил, что теперь общение с заключенным будет проходить только через него, рассказал Каныгин. По его словам, это еще один акт цензуры со стороны ФСИН, которая почти не пропускает корреспонденцию к Липцеру.

В октябре 2023 года Басманный районный суд Москвы арестовал трех адвокатов политика Алексея Навального — Алексея Липцера, Вадима Кобзева и Игоря Сергунина — по делу об участии в «экстремистском сообществе». По версии следствия, адвокаты «регулярно передавали информацию» от политика его команде. Соратники Навального считают, что преследование его адвокатов — часть плана по полной изоляции политика.

В январе обвинение по этому дело заочно предъявили еще одному адвокату Навального — Ольге Михайловой. 2 февраля МВД России объявило в розыск Михайлову и четвертого адвоката политика Александра Федулова.

Кто такой Алексей Липцер

«Сажусь первым я, а ты меня защищаешь» Один из арестованных адвокатов Навального — Алексей Липцер. Его близкий друг, журналист Павел Каныгин, рассказывает, почему Липцер не уехал из России, хотя понимал, что за ним придут

Кто такой Алексей Липцер

«Сажусь первым я, а ты меня защищаешь» Один из арестованных адвокатов Навального — Алексей Липцер. Его близкий друг, журналист Павел Каныгин, рассказывает, почему Липцер не уехал из России, хотя понимал, что за ним придут