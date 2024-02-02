Министерство иностранных дел РФ назвало «сплошным фейком» утверждения о своей причастности к задержанию в Таиланде музыкантов группы «Би-2» и попыткам их депортации в Россию.

В качестве примеров таких «лживых» и «спекулятивных» публикаций МИД приводит материалы «Медузы», «Соты» и политика Максима Каца.

Семерых участников «Би-2» задержали после концерта на Пхукете, прошедшего 24 января, из-за того, что они выступали без разрешения на работу. Организаторы концертов «Би-2» признали, что некорректно оформили визы для музыкантов. Участники группы были оштрафованы и почти неделю провели в центрах для мигрантов. Трем участникам группы, имеющим только российское гражданство, грозила депортация в Россию. По одной из версий, депортировать группу в Россию требовал лично генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов. «Би-2» выступают против российского вторжения в Украину. Одного из лидеров группы — Леву Би-2 — в мае 2023 года Минюст объявил «иностранным агентом». Как утверждает Bloomberg, МИД РФ потребовал от своих дипломатов преследовать за границей российских знаменитостей и деятелей культуры, которые уехали из страны и занимают антивоенную позицию. После вмешательства дипломатов нескольких стран 30 января Лева Би-2 сумел вылететь из Таиланда в Израиль. На следующий день остальные шестеро участников коллектива тоже улетели в Тель-Авив.

Как утверждают в министерстве, 31 января сотрудники российского консульства, получив от властей Таиланда уведомление о задержании граждан РФ, оперативно прибыли в центр временного содержания в Бангкоке, но участники «Би-2» «наотрез отказались» с ними общаться.

«Зато, по их собственному признанию, музыканты приветствовали содействие со стороны Госдепартамента США, американских сенаторов, немецких, польских, литовских дипломатов и других лиц. Российских журналистов не пустили на организованную при участии МИД Израиля пресс-конференцию. Это свидетельствует о том, что устроители такого шоу боятся разоблачения. С пониманием относимся к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов», — говорится в заявлении МИД РФ.

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