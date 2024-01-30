В Минцифры заявили, что проблема, из-за которой в работе Рунета произошел масштабный сбой, была устранена

Проблема, вызвавшая сбои в работе сайтов в российской доменной зоне, устранена, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития.

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», — заявили в ведомстве.

Сбой в работе Рунета произошел вечером 30 января. Пользователи во многих регионах страны сообщали о проблемах с доступом к некоторым сервисам и сайтам, в том числе «Яндексу», «ВКонтакте» и Ozon. О проблемах с доступом к российским сайтам также сообщали пользователи за рубежом.

В Минцифры произошедшее объяснили возникшей «технической проблемой». В то же время «Сетевые свободы» предположили, что сбой мог быть связан с экспериментами по созданию национального сервиса доменных имен.

В ночь на 24 января сразу в нескольких регионах Дальнего Востока произошел сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Проблемы со связью в Якутии после этого продолжались не менее четырех дней. В это же время в регионе проходили протесты, связанные с убийством местного жителя выходцем из Таджикистана. Связь восстановилась в республике только 27 января.

В конце января власти Псковской, Новгородской и Ленинградской областей объявили о том, что в ближайшие несколько дней в регионах в ночное время не будет работать мобильный интернет LTE, объяснив это техническими работами. В то же время источники «Коммерсанта» связывали отключение мобильного интернета в регионах с необходимостью «донастройки оборудования силовых ведомств для антидроновой и противовоздушной обороны». В эти же дни Владимир Путин приезжал в Санкт-Петербург, чтобы отметить 80-летие снятия блокады Ленинграда.