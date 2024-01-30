В работе Рунета произошел масштабный сбой

Российские пользователи во многих регионах страны жалуются на сбои в работе мобильного интернета у ряда операторов, а также на проблемы с доступом к некоторым сервисам и сайтам.

Сервис Downradar, как пишет «Коммерсант», фиксирует жалобы на работу операторов МТС и «Мегафон».

В числе ресурсов, с доступом к которым возникли проблемы, пользователи называют «Яндекс», «ВКонтакте» и Ozon. Кроме того, есть жалобы на работу сайтов крупных банков и маркетплейсов. Проблемы с доступом к российским сайтам возникают и у пользователей за рубежом.

Автор телеграм-канала «Эшер II» Филипп Кулин пишет, что в зоне RU сломался DNSSEC. Профильный телеграм-канал «Код Дурова» пишет о «масштабной поломке в доменной зоне RU». DNSSEC, как поясняет «Код Дурова», это набор расширений протокола DNS, «призванного гарантировать достоверность и целостность данных». «Эта технология крайне важна, так как добавляет к DNS цифровые подписи, которые подтверждают подлинность DNS-записей и обеспечивают целостность данных в DNS — важно для надежной идентификации веб-ресурсов в сети», — говорится в канале.

В операторе «Мегафоне» заявили РБК, что фиксируют снижение объемов трафика, но проблема «не на сети Мегафона». В «Билайне» сообщили, что сеть оператора работает штатно, а возможные сбои «находятся вне зоны ответственности «Билайна».

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