Хуситы заявили об ударе по британскому нефтяному танкеру в Аденском заливе

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об ударе по британскому нефтяному танкеру Marlin Luanda, который шел через Аденский залив в Красное море, сообщает BBC.

Американские чиновники рассказали, что удар был нанесен противокорабельной баллистической ракетой. На сигнал бедствия, поданный танкером, отреагировал военный корабль, находившийся рядом.

Пострадавших среди экипажа в результате удара нет. Оператор танкера, компания Trafigura, сообщила BBC, что в одном из грузовых отсеков корабля, перевозившего нефть, начался пожар. На борту развернули противопожарное оборудование.

По словам представителя Trafigura, танкер перевозил российскую нефть, закупленную по цене ниже установленного западными странами «потолка».

Позже Центральное командование США заявило, что нанесло удар по противокорабельной ракете хуситов, нацеленной в Красное море и готовившейся к запуску. Американские военные обнаружили ракету в районах Йемена, контролируемых хуситами, и уничтожили ее в целях самообороны.

С осени 2023 года йеменские хуситы регулярно атакуют корабли в Красном море. 14 ноября группировка заявила, что будет атаковать все суда, связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа», однако нападениям подверглись не только военные, но и торговые суда из разных стран.

10 января Минобороны Великобритании сообщило, что эсминцы британского флота совместно с американскими кораблями отразили крупнейшую за последнее время атаку хуситов в Красном море. На следующий день США и Великобритания нанесли масштабные удары по по объектам хуситов в Йемене. Байден назвал удары «оборонительными действиями».

17 января США повторно внесли движение йеменских хуситов в список террористов в связи с атаками на суда в Красном море. В первый раз в перечень террористических организаций хуситов включила администрация Дональда Трампа незадолго до того, как он покинул свой пост, но при Джо Байдене хуситов исключили из списка, чтобы не усугублять гуманитарный кризис в Йемене.

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