В Вологодской области разыскивают бывшего заключенного и участника войны в Украине. Он вооружен. Его судили за убийство, а теперь подозревают в избиении знакомого
В Бабаевском округе Вологодской области полиция разыскивает бывшего заключенного и участника российского вторжения в Украину Александра Куртышева. Ориентировку полиции опубликовала глава Кадуйского округа региона Светлана Грачева.
В документе говорится, что 39-летнего Куртышева подозревают «в причинении телесных повреждений». Ранее он был судим по делу об убийстве двух и более лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК). «Медиазона» нашла постановление Вологодского областного суда по делу Куртышева. В 2017 году его приговорили к 19 годам колонии особого режима за то, что он избил и задушил двух знакомых.
По данным издания «Вологда — поиск», ЧВК Вагнера завербовала Куртышева на войну в 2023 году. После мятежа основателя компании Евгения Пригожина бывший заключенный заключил контракт с Минобороны РФ. Недавно Крутышев приехал в Вологодскую область в отпуск, где избил знакомого — тот попал в больницу.
В ориентировке на Крутышева сотрудников полиции предупреждают, что подозреваемый «может иметь холодное либо огнестрельное оружие, психически неуравновешен, склонен к совершению тяжких преступлений против жизни и здоровья». «По имеющейся информации, Куртышев вооружен гладкоствольным ружьем», — говорится в документе.
В МВД подтвердили розыск Куртышева, отметив, что его подозревают в хищении оружия. По данным главы Кадуйского округа Светланы Грачевой, подозреваемый «блокирован» на территории Бабаевского округа.
Как сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости», в Бабаево из-за поисков Куртышева оцепили все школы. В управлении образования округа «7×7» заявили, что у них нет такой информации.
О вербовке заключенных российских колоний для участия в войне в Украине известно с лета 2022 года. Взамен им обещали помилование и денежные выплаты. Изначально этим занималась ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, затем набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ.
По данным «Русской службы Би-би-си», сейчас российские заключенные, согласившиеся отправиться на войну, больше не получают президентское помилование, а их контракты планируется продлевать до конца СВО.
Бывшие заключенные из отрядов «Шторм Z», вернувшиеся с войны, также жаловались президенту России Владимиру Путину, что не получают обещанных зарплат и выплат за ранения.