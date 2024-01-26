В Вологодской области разыскивают бывшего заключенного и участника войны в Украине. Он вооружен. Его судили за убийство, а теперь подозревают в избиении знакомого

В Бабаевском округе Вологодской области полиция разыскивает бывшего заключенного и участника российского вторжения в Украину Александра Куртышева. Ориентировку полиции опубликовала глава Кадуйского округа региона Светлана Грачева.

В документе говорится, что 39-летнего Куртышева подозревают «в причинении телесных повреждений». Ранее он был судим по делу об убийстве двух и более лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК). «Медиазона» нашла постановление Вологодского областного суда по делу Куртышева. В 2017 году его приговорили к 19 годам колонии особого режима за то, что он избил и задушил двух знакомых.

По данным издания «Вологда — поиск», ЧВК Вагнера завербовала Куртышева на войну в 2023 году. После мятежа основателя компании Евгения Пригожина бывший заключенный заключил контракт с Минобороны РФ. Недавно Крутышев приехал в Вологодскую область в отпуск, где избил знакомого — тот попал в больницу.

В ориентировке на Крутышева сотрудников полиции предупреждают, что подозреваемый «может иметь холодное либо огнестрельное оружие, психически неуравновешен, склонен к совершению тяжких преступлений против жизни и здоровья». «По имеющейся информации, Куртышев вооружен гладкоствольным ружьем», — говорится в документе.

В МВД подтвердили розыск Куртышева, отметив, что его подозревают в хищении оружия. По данным главы Кадуйского округа Светланы Грачевой, подозреваемый «блокирован» на территории Бабаевского округа.

Как сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости», в Бабаево из-за поисков Куртышева оцепили все школы. В управлении образования округа «7×7» заявили, что у них нет такой информации.

О вербовке заключенных российских колоний для участия в войне в Украине известно с лета 2022 года. Взамен им обещали помилование и денежные выплаты. Изначально этим занималась ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, затем набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ.

По данным «Русской службы Би-би-си», сейчас российские заключенные, согласившиеся отправиться на войну, больше не получают президентское помилование, а их контракты планируется продлевать до конца .

Бывшие заключенные из отрядов «Шторм Z», вернувшиеся с войны, также жаловались президенту России Владимиру Путину, что не получают обещанных зарплат и выплат за ранения.

заключенные на войне

«Полгода можно пропетлять, но до конца войны никакого фарта не хватит» Заключенные, ушедшие на войну, больше не получают помилование. Главное из текста «Русской службы Би-би-си»

заключенные на войне

«Полгода можно пропетлять, но до конца войны никакого фарта не хватит» Заключенные, ушедшие на войну, больше не получают помилование. Главное из текста «Русской службы Би-би-си»