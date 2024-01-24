Юлия Навальная поставила подпись за Бориса Надеждина. Он продолжает собирать подписи для выдвижения в президенты РФ

Жена Алексея Навального Юлия поставила подпись за выдвижение кандидатуры политика Бориса Надеждина на выборы президента России. Фотографии Юлии Навальной в одном из штабов Надеждина опубликовал сторонник ее мужа Руслан Шаведдинов.

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«Пришел поставить подпись за Надеждина. Мою забраковали, сославшись на то, что я неблагонадежный элемент. Но нашлись и более добропорядочные люди — их подписи подходят», — написал он под фотографиями.

Навальная свое решение поставить подпись за выдвижение Надеждина не комментировала.

Борис Надеждин объявил о планах участвовать в выборах президента России в конце 2023 года. ЦИК разрешил ему собирать подписи 28 декабря. Для выдвижения ему необходимо сдать подписи из более чем половины регионов РФ, при этом количество подписей из одного региона не может превышать 2500.

За первые три недели сторонникам политика удалось собрать 25 тысяч подписей. После того как Надеждина поддержали известные оппозиционные политики, число собранных подписей стало резко расти, у мест сбора появились очереди. 23 января на сайте Надеждина появилась информация, что он собрал 100 тысяч подписей. Политик заявил, что сбор подписей продолжается.

В Кремле заявили, что не рассматривают кандидатуру Бориса Надеждина как соперника Владимиру Путину.

Как собирают подписи для выдвижения Надеждина

У штабов Бориса Надеждина — очереди людей, которые хотят поставить подпись за его выдвижение в президенты России Надеждин против войны. С призывом помочь ему выступили соратники Навального и другие оппозиционеры

Как собирают подписи для выдвижения Надеждина

У штабов Бориса Надеждина — очереди людей, которые хотят поставить подпись за его выдвижение в президенты России Надеждин против войны. С призывом помочь ему выступили соратники Навального и другие оппозиционеры

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Все эпизоды В России люди стоят в очередях, чтобы отдать подпись кандидату в президенты Надеждину. Он — «новая Дунцова» или «новая Тихановская»? 00:00 59:05