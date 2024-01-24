Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают как соперника политика Бориса Надеждина, который собирает подписи для выдвижения в президенты России. Его слова приводит «Интерфакс».

Журналисты задали Пескову вопрос, насколько серьезным соперником Владимиру Путину считают в Кремле Надеждина и «видят ли угрозу» в том, что он собирается участвовать в выборах.

«Нисколько. Мы не рассматриваем его как соперника», — сказал представитель Кремля.

Его также попросили прокомментировать информацию о том, что Надеждин — «согласованный с Кремлем кандидат».

«Никак не могу [прокомментировать]. Есть полномочия ЦИКа. Это нужно за разъяснениями обращаться туда. И есть конституционное право у любого гражданина России, который соответствует определенным критериям, баллотироваться на должность президента. И это совершенно не нужно ни с кем согласовывать, есть определенный алгоритм действий, которые нужно выполнить», — ответил Песков.

Борис Надеждин объявил о планах участвовать в выборах президента России в конце 2023 года. ЦИК разрешил ему собирать подписи 28 декабря.

За первые три недели его сторонникам удалось собрать 25 тысяч подписей. После того, как Надеждина поддержали известные оппозиционные политики, число собранных подписей стало резко расти, у мест сбора появились очереди. 23 января на сайте Надеждина появилась информация, что он собрал 100 тысяч подписей, но сбор будет продолжаться.

Для выдвижения необходимо сдать в ЦИК подписи из более чем половины регионов РФ, при этом количество подписей из одного региона не может превышать 2500.

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