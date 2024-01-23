Борис Надеждин собрал 100 тысяч подписей для выдвижения в президенты России. Он назвал их «неидеальными» и объявил о продолжении сбора

Независимый кандидат Борис Надеждин собрал 100 тысяч подписей избирателей для выдвижения кандидатуры на выборах президента РФ. Соответствующая информация появилась на его сайте.

Согласно данным сайта, выдвижение Надеждина поддержали 101 607 человек.

На сайте говорится, что подписи собирались в 75 регионах России. Для выдвижения необходимо сдать в ЦИК подписи из более чем половины регионов РФ, при этом количество подписей из одного региона не может превышать 2500. Команда Надеждина заявляла своей целью сдать в ЦИК по 2500 подписей из 40 регионов. Судя по разбивке по региональным штабам, которая есть на сайте, необходимое количество пока собрано только в восьми.

«Мы уже собрали 101 тысячу подписей. Эти подписи неидеальные! В ЦИК нужно будет подать 105 000 идеальных подписей. Таких, к которым нельзя придраться. Именно поэтому нам необходимо собрать как можно больше неидеальных подписей. Сейчас на сайт будет выставлена цель в 150 000 подписей», — говорится в телеграм-канале Надеждина.

Собеседник «Медузы» в штабе Надеждина подтвердил, что собранных подписей пока не хватает для регистрации, и не хватает «много». Также, по его словам, много «бракованных подписей». Другой источник рассказал, что по 2500 подписей собрано лишь в примерно 10 регионах. По его словам, сбор в регионах продлится до 25 января, в Москве подписи у живущих там людей, прописанных в других регионах, будут собирать чуть дольше.

Надеждин идет на выборы от партии «Гражданская инициатива». О своем выдвижении политик объявил в конце 2023 года.

ЦИК разрешил Надеждину собирать подписи 28 декабря. За первые три недели его сторонникам удалось собрать 25 тысяч подписей. После того, как Надеждина поддержали известные оппозиционные политики, число собранных подписей стало резко расти, у мест сбора появились очереди — и следующие 75 тысяч были собраны всего за пять дней.

Читайте также

У штабов Бориса Надеждина — очереди людей, которые хотят поставить подпись за его выдвижение в президенты России Надеждин против войны. С призывом помочь ему выступили соратники Навального и другие оппозиционеры

Читайте также

У штабов Бориса Надеждина — очереди людей, которые хотят поставить подпись за его выдвижение в президенты России Надеждин против войны. С призывом помочь ему выступили соратники Навального и другие оппозиционеры