ХАМАС отказался от предложения Израиля о новом прекращении огня в секторе Газа

Палестинское террористическое движение ХАМАС отклонило предложение властей Израиля о новом прекращении огня в секторе Газа на срок в два месяца. Об этом агентству Associated Press на условиях анонимности рассказал высокопоставленный чиновник из Египта, власти которого вместе с Катаром выступают посредниками в переговорах между сторонами ближневосточного конфликта.

Как ранее сообщали СМИ, Израиль предложил остановить боевые действия на два месяца, чтобы освободить всех заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время нападения на страну в октябре 2023 года. В обмен на освобождение всех оставшихся в живых заложников и возвращение тел погибших Израиль обязался выпустить из тюрем «значительное количество» палестинских заключенных.

Военные ЦАХАЛ на время прекращения огня должны покинуть основные населенные пункты сектора Газа, но об окончательном завершении военной операции речи не шло. Также в рамках предложения израильское правительство было готово разрешить высшему руководству ХАМАС покинуть сектор Газа и переехать в другие страны.

По словам египетского чиновника, палестинская группировка отказалась от плана Израиля, поскольку настаивает на постоянном прекращении огня перед дальнейшим освобождением заложников. Также лидеры ХАМАС отказываются покидать сектор Газа, требуя, чтобы армия обороны Израиля полностью покинула анклав и позволила палестинским беженцам вернуться в свои дома.

Собеседник АР заявил, что Египет и Катар сейчас разрабатывают многоэтапное соглашение, чтобы попытаться устранить взаимные разногласия сторон конфликта. Предложение будет включать прекращение войны, освобождение заложников и выдвижение концепции разрешения израильско-палестинского конфликта, пишет издание.

Во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года боевики ХАМАС убили больше 1200 человек и взяли в заложники около 240 человек. Армия Израиля в ответ на действия ХАМАС нанесла удары по сектору Газа, а затем начала наземную операцию. По данным министерства здравоохранения в секторе Газа, подконтрольного ХАМАС, с начала войны в Газе погибли больше 25 тысяч человек.

В ноябре в ходе первой сделки о прекращении огня ХАМАС обменял 108 израильских заложников на палестинцев, удерживаемых в израильских тюрьмах. Боевики ХАМАС продолжают удерживать 136 заложников — 114 мужчин, 20 женщин и двух детей.