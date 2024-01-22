Йеменские хуситы заявили о ракетном ударе по американскому грузовому кораблю в Аравийском море

Группировка «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) заявила о ракетном обстреле американского военного грузового корабля Ocean Jazz в Аденском заливе Аравийского моря, сообщает Reuters.

«Вооруженные силы Йемена продолжают отвечать на любую американскую или британскую агрессию против нашей страны, нанося удары по всем источникам угрозы в Красном и Аравийском море», — заявил представитель хуситов Яхья Сареа, которого цитирует агентство.

Основатель новостного портала gCaptain и морской журналист Джон Конрад пишет, что Ocean Jazz, который принадлежит США и ходит под американским флагом, регулярно перевозит негабаритное военное оборудование центрального транспортного командования США.

О пострадавших и повреждениях в результате ракетного удара не сообщается.

С осени 2023 года йеменские хуситы регулярно атакуют корабли в Красном море. 14 ноября группировка заявила, что будет атаковать все суда, связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа», однако нападениям подверглись не только военные, но и торговые суда из разных стран.

10 января Минобороны Великобритании сообщило, что эсминцы британского флота совместно с американскими кораблями отразили крупнейшую за последнее время атаку хуситов в Красном море. На следующий день США и Великобритания нанесли масштабные удары по по объектам хуситов в Йемене. Байден назвал удары «оборонительными действиями».

17 января США повторно внесли движение йеменских хуситов в список террористов в связи с атаками на суда в Красном море. В первый раз в перечень террористических организаций хуситов включила администрация Дональда Трампа незадолго до того, как он покинул свой пост, но при Джо Байдене хуситов исключили из списка, чтобы не усугублять гуманитарный кризис в Йемене.

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