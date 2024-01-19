В Новосибирске ввели режим ЧС из-за масштабных аварий на тепловых сетях

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Новосибирской области ввела в Новосибирске режим ЧС из-за проблем с теплоснабжением, сообщил глава региона Андрей Травников.

Режим чрезвычайной ситуации ввели из-за аварии, произошедшей в системе теплоснабжения Ленинского района Новосибирска. В ночь на 19 января на улице Петропавловской произошел третий прорыв трубопровода, из-за чего жилые дома остались без отопления и горячей воды.

После введения режима ЧС устранением аварии занялись региональные власти, оперативный штаб возглавил вице-губернатор Сергей Семка.

ЧС в Новосибирске отнесли к региональному уровню реагирования, что позволяет властям привлечь к устранению аварии силы и средства со всей области, сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов. Всего, по его словам, из-за новой аварии отопления нет в 69 домах в левобережной части города.

Кроме того, как сообщает «Интерфакс», в Новосибирске продолжают ремонтировать два участка теплосетей в правобережной части города, где накануне вода разлилась по улице Лазурной и улице Чаплыгина, а без отопления остались 15 домов.

Масштабные аварии на тепловых сетях в Новосибирске происходят не впервые. Из-за аварий, произошедших 11 и 17 января, без тепла и горячей воды остались дома в левобережной части города.

С начала 2024 года в регионах России на фоне морозов произошло несколько коммунальных аварий. Одна из крупнейших случилась на котельной в Подольске, из-за чего без отопления остались больше 170 многоквартирных домов, в которых живут 20 тысяч человек, а также больница.

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