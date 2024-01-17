В Новосибирске из-за прорыва трубы с кипятком без тепла остались десятки домов. Это вторая авария за неделю

Обновлено. В Минздраве Новосибирской области сообщили, что число пострадавших при аварии увеличилось до 13 человек. У всех термические ожоги ног, два человека госпитализированы.

В Ленинском районе Новосибирска прорвало трубу теплопровода в районе перекрестка улиц Петропавловской и Плахотного, сообщил телеграм-канал «Сибирский экспресс». После аварии без отопления остаются еще около 70 домов, больница и скорая помощь.

Очевидцы рассказали, что фонтан кипятка, вырвавшийся из-под земли, достиг высоты седьмого этажа жилого дома. В областном Минздраве порталу «НГС» сообщили о пяти пострадавших в результате аварии.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал прорыв трубы на Петропавловской вероятным следствием аварии 11 января, в результате которой увеличилась нагрузка на трубопроводы. После предыдущей аварии в Новосибирске без отопления в морозы остались как минимум 124 жилых дома и десять социальных объектов.

В «Сибирской генерирующей компании» (СГК), которая отвечает за теплоснабжение домов, заявили, что на трубопроводе по улице Петропавловской «возник дефект». Поврежденный трубопровод, отметили в компании, был проложен в 1963 году, а в 1990 году прошел капитальный ремонт.

В мэрии Новосибирска сообщили, что «в зоне отключения» тепла находятся 200 домов. Позже в СГК уточнили, что отключение тепла в связи с аварией затронет 69 жилых домов, два детских сада, школа, туберкулезную больницу и станцию скорой помощи.

С началом холодов в России регулярно происходят коммунальные аварии, оставляющие жителей без тепла, воды и света. Отключения происходили в Воронеже, Рязани, Тюмени, Ярославской и Ленинградской областях. В начале января в подмосковном Подольске в результате прорыва теплотрассы без отопления и горячей воды остались больше 170 многоквартирных домов и больница. После этого арестовали начальника котельной, который, как утверждает его племянница, «всеми силами» пытался наладить работу и предупреждал о неисправностях.

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