В Новосибирске более ста домов остались без отопления в морозы из-за аварии. Возбуждено уголовное дело

Как минимум 124 жилых дома и десять социальных объектов остались без тепла и горячей воды в результате крупной аварии на магистральной теплосети в Ленинском районе Новосибирска, пишет издание «Сибирский Экспресс».

Судя по видео, снятым очевидцами, некоторые улицы оказались полностью залиты водой. Некоторые дома затопило.

В правительстве Новосибирской области утверждают, что «ситуация находится на контроле министерства ЖКХ и энергетики» и обещают восстановить теплоснабжение в домах в течение 11 января. Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В городской мэрии рассказали, что из-за аварии более 20 школ сократили уроки или перешли на дистанционное обучение. Несколько больниц левобережья Новосибирска приостановили плановую госпитализацию и оказание плановой хирургической помощи пациентам. В Кировском районе города приостановлена работа трамваев.

11 января температура воздуха в Новосибирске опустилась до -15 градусов Цельсия.

В российских регионах с начала 2024 года на фоне сильных морозов произошли несколько коммунальных аварий. Одной из наиболее крупных стала авария на котельной в Подольске, в результате которой остались без отопления 20 тысяч жителей микрорайона Климовск.

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