В суды Москвы и Санкт-Петербурга поступили два иска из-за «голой» вечеринки. Сумма требований по каждому из них — миллиард рублей, сообщает РИА Новости.

В Москве в Таганский суд коллективный иск против телеведущей Насти Ивлеевой подала группа граждан во главе с продюсером Александром Иншаковым. Как пишет ТАСС, заявление зарегистрировано, но дата его рассмотрения пока не назначена. Ранее аналогичный иск был подан в Хамовнический суд Москвы, однако его не приняли из-за процессуальных нарушений.

Соответчиком по иску заявлена компания МТС. В самой компании иск, заявили, что не имеют отношения к данному мероприятию, и не являются его спонсором или организатором, но при необходимости представят свою позицию в суде.

Иск во Всеволожский городской суд Ленинградской области подала некая уроженка города Златоуст Челябинской области, представитель «религиозного братства «Морозов-Златоуст», пишет РИА Новости. «Голая» вечеринка, как утверждает истица, причиняют ей и ее несовершеннолетнему ребенку «нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обреченности, страха за будущее своих детей, внуков, за будущее России».

Ответчиками по иску заявлены Ивлеева, рэпер Николай Васильев (Vacio), певцы Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Дима Билан. С каждого из них истица требует по 200 миллионов рублей.

Сумма исковых требований стала рекордной в истории России, отмечает РИА Новости. До этого максимальной суммой подобных исков были 333 миллиона рублей, которые требовали взыскать с Мадонны за «пропаганду ЛГБТ» на концерте в Санкт-Петербурге в 2012 году. Иск был отклонен.