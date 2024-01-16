Авиакомпания S7 сократит сотрудников московского офиса и перераспределит экипажи из-за проблем с самолетами

Крупнейшая частная авиакомпания России S7 намерена сократить штат сотрудников своего московского офиса и перераспределить летные экипажи в связи с изменением маршрутов и сокращением летной программы, сообщает «Коммерсант».

Как отмечает издание, снижение числа выполняемых авиакомпанией рейсов связано с тем, что около 20% самолетов S7 находятся в простое из-за проблем с установленными на них американскими двигателями, которые не удается починить из-за санкций.

При этом издание отмечает, что решение о сокращении именно московского офиса связано с намерением S7 развиваться в регионах и укреплять свой хаб в Новосибирске. Выручка компании от этого хаба, по словам совладелицы S7 Татьяны Филевой, в 2023 году приблизилась к уровню выручки от перевозок из Москвы.

Сейчас, по данным газеты, компания намерена сократить 13-15% сотрудников московского офиса из отдела продаж, а также коммерческого, финансового и экономического департаментов.

В S7 также уточнили, что некоторым сотрудникам предложили продолжить работу в новосибирском или иркутском филиалах. В то же время пилотам предложили пройти переобучение на другой тип самолетов, например, на Embraer 170, и продолжить работу в компании.

В свою очередь «Аэрофлот» и «Победа» уже заявили, что готовы принять на работу на конкурсной основе сокращенных бортпроводников S7.

Собеседники «Коммерсанта» также предположили, что за сокращениями в S7 могут последовать увольнения в других крупных авиакомпаниях, поскольку объемы авиаперевозок в России до сих пор на 18% отстают от «доковидных» уровней. В то же время главный редактор FrequentFlyers.ru Илья Шатилин заявил, что массовых увольнений в авиакомпаниях ждать не стоит, поскольку другие компании не так сильно пострадали от санкций, как S7.

В октябре стало известно, что авиакомпания S7 приняла решение сократить свое осенне-зимнее расписание из-за проблем с ремонтом двигателей, установленных на самолетах Airbus A320 и A320/А321neo. Газета «Коммерсант» тогда писала, что в простое находится 21 воздушное судно компании (20% парка), в том числе 13 из 39 самолетов семейства neo. Источники издания в Минтрансе объясняли это проблемами с установленными на самолетах двигателями GTF американской фирмы Pratt & Whitney, ремонтом которых не занимаются ни в России, ни в «дружественных» ей странах.

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