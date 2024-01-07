Патриарх Кирилл заявил, что Россия не должна отвергать людей, уехавших из страны после начала войны, если они возвращаются «с осознанием своей вины»
Патриарх Кирилл заявил, что людей, которые уехали из России после начала войны в Украине, нельзя отвергать, если они возвращаются «с осознанием того, что действительно совершили ошибку». Соответствующее заявление глава РПЦ сделал в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.
«Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть», — заявил патриарх, приведя в пример притчу о блудном сыне.
При этом глава РПЦ отметил, что среди людей, уехавших из страны, есть «и вполне достойные, но те, которые ошиблись, или испугались, или действительно стремились найти что-то более для себя удобное в жизни, комфортное, но были посрамлены на этом пути». «И если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы их принять», — заявил Кирилл.
Также он добавил, что в контексте возвращающихся релокантов «могут быть какие-то правоохранительные темы», но это, по его словам, «уже не касается священнослужителей».
После начала российского вторжения в Украину патриарх Кирилл фактически поддержал войну. В своих проповедях он часто упоминает военные действия, а также обосновывает причины вторжения. Среди прочего он говорил, что войну спровоцировали внешние силы для ослабления России.
В ноябре СБУ сообщила о заочном подозрении патриарху Кириллу по нескольким уголовным статьям, обвинив его в оправдании вооруженной агрессии России против Украины.
В апреле санкции против главы РПЦ ввела Чехия, мотивировав это тем, что он, по мнению чешских властей, «злоупотребляет верой для оправдания зверств, совершенных российскими солдатами в Украине». Ранее против патриарха санкции ввели и другие страны, например, Великобритания. В заявлении британского правительства говорилось, что глава РПЦ подвергнут санкциям за активную поддержку и одобрение российского вторжения в Украину.