Трамп оспорил в Верховном суде США недопуск до праймериз в Колорадо

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой отменить решение суда Колорадо, исключившего его из избирательных бюллетеней в этом штате, пишет CNN.

«В нашей системе „управления народа, народом и для народа“ решение суда Колорадо не является и не может быть правильным», — говорится в иске, который цитирует CNN. Адвокаты Трампа, как пишет CBS News, заявили, что вопрос о праве занимать пост президента США должен оставаться за конгрессом, а не за судами штатов.

Верховный суд, как отмечает CBS News, никогда раньше не рассматривал вопрос применения статьи 3 14-й поправки к Конституции.

Вместе с этим исполнение решения суда Колорадо, запретившего в конце декабря Трампу допуск к праймериз, было отложено после двух поданных апелляций — самого Трампа и Республиканской партии.

Первичный избирательный бюллетень для голосования на праймериз в Колорадо должен быть утвержден 5 января. Главный представитель избирательной комиссии Колорадо, пишет CNN, «ясно дал понять», что имя Трампа в нем будет, если Верховный суд не вынесет иного решения — а это вряд ли возможно в оставшийся срок.

Праймериз в Колорадо пройдут 5 марта 2024 года, в «супервторник».

19 декабря Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу баллотироваться в президенты США, основывая свое решение на 14-й поправке к Конституции, которая запрещает выдвигаться на выборы тем, кто участвовал в мятежах.

В августе 2023 года против Трампа возбудили уже третье дело из-за штурма Капитолия в январе 2021 года. Бывшего президента обвиняют в заговоре против государства, против прав и с целью помешать официальной процедуре.

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