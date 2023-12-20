Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты в этом штате

Верховный суд Колорадо постановил, что Дональд Трамп не имеет права баллотироваться в президенты США. Это решение означает, что бывший президент не будет включен в бюллетени в штате Колорадо. Вердикт основан на Четырнадцатой поправке к Конституции: она запрещает выдвигаться на выборы тем, кто участвовал в . За постановление проголосовали четыре судьи из семи.

Решение вступит в силу 4 января 2024 года и не будет обязательным для других штатов. Судьи подчеркнули, что адвокаты Трампа могут подать апелляцию в Верховный суд США. В этом случае оно не вступит в силу в Колорадо до вердикта, но распространится на все штаты, если сторона Трампа проиграет.

Президентские выборы в США проводит каждый из штатов самостоятельно. Правила, по которым организовано голосование, и критерии, по которым кандидаты попадают в бюллетени, определяются штатами независимо друг от друга.

Похожие иски против Трампа были поданы в Миннесоте и Мичигане, в обоих штатах суды первой инстанции отказались запрещать бывшему президенту баллотироваться вновь.

В Колорадо суд первой инстанции согласился с иском по существу, но постановил, что Трамп должен быть допущен до участия в выборах, поскольку президентская клятва от упомянутой в Четырнадцатой поправке. Верховный суд штата признал эту разницу несущественной.

В 2020 году Джо Байден получил в Колорадо 55% голосов. Кандидаты в президенты от республиканцев не выигрывали в Колорадо с 2004 года.

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