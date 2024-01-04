The Wall Street Journal: Израиль заявил союзникам о непричастности к взрывам на кладбище у могилы генерала Сулеймани в Иране

Израиль заявил союзникам, что его спецслужбы непричастны к взрывам в иранском городе Керман на кладбище, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, «знакомые с израильскими операциями».

По словам собеседников газеты, характер взрывов не соответствует схеме предполагаемых израильских атак, которые ранее были нацелены на отдельных лиц или инфраструктуру, связанную с иранскими силами безопасности.

В офисе премьер-министра Израиля, а также в израильской армии отказались от комментариев.

Вместе с этим президент Ирана Ибрахим Раиси обвинил во взрывах Израиль, заявив, что тот заплатит «высокую цену». «Я предупреждаю сионистский режим: не сомневайтесь, что вы заплатите высокую цену за это преступление и преступления, которые вы совершили», — сказал Раиси в телеобращении.

Американские аналитики считают, что взрывы в Кермане имеют признаки террористической атаки. Об этом же CNN сказал неназванный чиновник Белого дома. «Я думаю, что это действительно похоже на террористическую атаку — то, что мы видели в прошлом со стороны . И это, насколько я понимаю, наша текущая версия», — сказал собеседник CNN.

Представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер заявил, что США «не располагают какой-либо независимой информацией» о взрывах и что у Госдепартамента «нет оснований полагать, что к ним причастен Израиль».

По мнению источников The Wall Street Journal, целью взрывов могло быть разжигание розни между Израилем и Ираном в период напряженности между странами после убийства одного из лидеров ХАМАС Салеха аль-Арури 2 января. По словам собеседников газеты, к взрывам могут быть причастны исламистские оппозиционные организации внутри Ирана, но доказательств в поддержку этой точки зрения они не представили.

Взрывы рядом с кладбищем, где похоронен иранский генерал Касем Сулеймани, произошли 3 января, в годовщину его гибели. В результате взрывов погибли не менее 95 человек, еще более 200 человек пострадали. По данным иранского государственного агентства IRNA, взрывы были вызваны парой устройств с дистанционным управлением.

Генерал Касем Сулеймани командовал подразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс», которое специализировалось на проведении операций за пределами Ирана. Он погиб 3 января 2020 года в результате ракетного удара, нанесенного американской авиацией.

2 января в пригороде Бейрута в результате удара, нанесенного, как утверждается, израильским беспилотником, был убит заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. После этого Иран обвинил Израиль в разжигании конфликта на Ближнем востоке.

Читайте также

Главные союзники ХАМАС в борьбе с Израилем — ливанская «Хизбалла» и Иран. Чем они помогают боевикам из сектора Газа и насколько велик риск их вовлечения в войну? Объясняет эксперт по иранской политике Никита Смагин

Читайте также

Главные союзники ХАМАС в борьбе с Израилем — ливанская «Хизбалла» и Иран. Чем они помогают боевикам из сектора Газа и насколько велик риск их вовлечения в войну? Объясняет эксперт по иранской политике Никита Смагин