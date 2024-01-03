В Иране у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, произошло два взрыва. Погибли более 70 человек
В иранском городе Керман рядом с кладбищем, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани, произошло два взрыва, сообщают телеканал Iran International и агентство Tasnim.
По данным канала, в результате взрывов погибли 73 человека, еще около 170 получили ранения. Канал уточняет, что в городе во время взрывов проходило траурное мероприятие, посвященное памяти Сулеймани.
Tasnim пишет, что взрывные устройства были заложены в 700 метрах и примерно в километре от могилы генерала, и были приведены в действие дистанционно. В то же время телеканал сообщает, что взрывы произошли у входа на кладбище.
Местные власти назвали произошедшее терактом.
Генерал Касем Сулеймани командовал подразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс», которое специализировалось на проведении операций за пределами Ирана. Сулеймани считался одним из самых влиятельных людей в Иране. Он был убит 3 января 2020 года в результате ракетного удара, нанесенного американской авиацией.