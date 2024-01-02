При ударе израильского дрона по пригороду Бейрута погиб замглавы ХАМАС Салех аль-Арури

Высокопоставленный чиновник палестинкой террорестической организации ХАМАС Салех аль-Арури погиб 2 января в результате удара израильского беспилотника по пригороду Бейрута Дахия, сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника в органах безопасности.

В ХАМАС подтвердили, что аль-Арури погиб, сообщает новостной сайт «Аль-Маядин», связанный с «Хизбаллой».

Израильские военные отказались комментировать Reuters эту информацию, заявив, что не отвечают на сообщения иностранных СМИ.

По данным «Аль-Маядин», при ударе по офису ХАМАС в пригороде Бейрута погибли шесть человек.

57-летний Салех аль-Арури — высокопоставленный член политического бюро ХАМАС, проживавший в Ливане. Он был военным командиром группировки на Западном берегу реки Иордан. Как отмечает The Times of Israel, аль-Арури больше других членов ХАМАС был связан с Ираном и «Хизбаллой» в Ливане.

Террористы палестинского движения ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023 года, убив 1200 человек и взяв в заложники еще 240 человек. Армия обороны Израиля в ответ на атаку начала наносить авиаудары по сектору Газа, а затем вошла на палестинскую территорию, начав наземную операцию. По данным палестинской стороны, в секторе Газа с 7 октября погибли больше 21 тысячи человек.