В Курской области в результате атаки ВСУ была повреждена подстанция. 17 многоквартирных домов остались без отопления 

В Железногорском районе Курской области в результате воздушного удара со стороны украинских военных была повреждена подстанция, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, повреждение подстанции вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов. Кроме того, в городе Железногорск «из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы», в результате чего 17 многоквартирных домов остались без отопления.

О пострадавших в результате атаки в сообщении губернатора не говорится.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об утренних обстрелах Белгорода и села Солоти Валуйского городского округа. По его данным, в результате удара по Солоти никто не пострадал. О последствиях обстрела Белгорода пока не сообщалось. В свою очередь Минобороны заявило, что утром 3 января в Белгородской области были сбиты 12 ракет.

В конце декабря — начале января российские войска нанесли несколько массированных ударов по Украине с применением ракет различных типов и дронов-камикадзе. В ответ на обстрел Киева и других городов Украины, совершенный 29 декабря, украинские войска атаковали Белгород 30 декабря. После этого российская армия нанесла массированные удары по Киеву и Харькову 2 января.

В ходе взаимных обстрелов погибли десятки человек. В связи с этим верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Россию и Украину к немедленной деэскалации конфликта, подчеркнув, что международное гуманитарное право запрещает неизбирательные атаки и нападения на гражданские объекты.

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