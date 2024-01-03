Ночью в Белгородской области сработала система ПВО. В Минобороны заявили, что сбили 12 ракет

В ночь на 3 января над Белгородской областью снова работала система ПВО, а в Белгороде объявляли воздушную тревогу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. С утра было два обстрела. ПВО сработали. Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он также уточнили, что ночью средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что речь про шесть ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и шесть ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

Помимо этого, губернатор сообщил, что ночью под обстрел попало село Солоти Валуйского городского округа, где были повреждены два частных дома и линия электропередачи.

Накануне Белгород четыре раза подвергался ракетным атакам. Последняя из них произошла в районе 22:30. Согласно Минобороны, тогда над Белгородской областью были сбиты девять ракет. По данным Гладкова, в результате этих обстрелов погиб один человек, еще 11 получили ранения.

29 декабря российские войска нанесли массированный удар по украинским городам, в том числе Киеву. На следующий день украинские военные нанесли удар по Белгороду. После обстрела Белгорода президент РФ Владимир Путин пригрозил, что российские войска станут чаще наносить удары по Украине. В ночь на 2 января российская армия массированно обстреляла Киев и Харьков.

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