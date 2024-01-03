Генеральная прокуратура Казахстана подтвердила, что топ-менеджера F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиту Кислицина экстрадировали в Россию

Генеральная прокуратура Казахстана подтвердила, что руководителя одного из департаментов компании Никиту Кислицина экстрадировали в Россию, сообщают РИА Новости и ТАСС.

«21 декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

О задержании Кислицина в Казахстане стало известно в конце июня. Его выдачи добивались США, где Кислицина обвиняют в заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году. Вскоре после задержания МВД РФ объявило Кислицина в розыск по делу о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

По версии следствия, в октябре 2022 года Кислицин с соучастниками получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций. Скопировав эти данные, хакеры выдвинули требование о выплатах в криптовалюте на сумму, эквивалентную 550 тысячам рублей, за нераспространение информации в публичных источниках, пишет РИА Новости.

Никита Кислицин в 2006-2012 годах возглавлял журнал «Хакер», посвященный информационной безопасности и исследованию кибератак. В январе 2013 года Кислицин устроился в компанию по кибербезопасности Group-IB, основанную Ильей Сачковым. Кислицин руководит департаментом разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам.

В июле 2023 года Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима по делу о госимзене. По версии следствия, он передал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну.

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