В консульстве РФ заявили, что Казахстан согласился выдать России топ-менеджера F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB). В прокуратуре Казахстана это отрицают

Власти Казахстана не принимали решения об экстрадиции руководителя одного из департаментов компании Никиты Кислицина. Об этом сообщил «Интерфаксу» представители генеральной прокуратуры Казахстана Дархан Дуйсембай.

1 августа консул-советник генконсульства России в Алматы Артем Оганов сказал РИА Новости, что власти страны отказали США в выдаче россиянина и согласились на его экстрадицию в РФ.

«Казахстан отказал в американском запросе и дал согласие на запрос российский», — говорил Оганов.

Однако представитель генпрокуратуры Казахстана заявил, что 1 августа следственный суд Алматы только рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора о применении в отношении Кислицина «экстрадиционного ареста». По его словам, вопросы о выдаче или отказа в ней не были предметом судебного рассмотрения, так как отнесены к компетенции органов прокуратуры.

Дуйсембай добавил, что генпрокуратура примет решение по поступившим от РФ и США запросах о выдаче задержанного «в соответствии с нормами международных договоров и национального законодательства после завершения экстрадиционной проверки».

О задержании Кислицина стало известно в конце июня. В F.A.C.C.T. говорили, что претензии к их сотруднику связаны не с работой в компании, а с событиями 10-летней давности, когда он работал журналистом и независимым исследователем.

В 2020 году Минюст США обвинил Никиту Кислицина в заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году. В Group-IB, где работал Кислицин, называли обвинения бездоказательными. 28 июня российские СМИ сообщили, что МВД РФ также объявило Кислицина в розыск. Суд заочно арестовал его по делу о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

С 2006 по 2012 год Кислицин возглавлял журнал «Хакер», посвященный информационной безопасности и исследованию кибератак. После этого он работал в компании Group-IB Ильи Сачкова, где руководил департаментом разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам.