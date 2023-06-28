Руководитель одного из департаментов компании Никита Кислицин задержан в Казахстане 22 июня, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

По его словам, претензии к Кислицину связаны не с работой в F.A.C.C.T, а с событиями 10-летней давности, когда он работал журналистом и независимым исследователем. «Мы убеждены, что законных оснований для задержания на территории Казахстана нет», — заявили в компании.

В F.A.C.C.T. сообщили, что Кислицин находится под стражей в Казахстане, пока изучаются основания для его ареста в рамках запроса США на экстрадицию.

В 2020 году Минюст США обвинил Никиту Кислицина в заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году. В Group-IB, где работал Кислицин, называли обвинения бездоказательными.

МВД России также объявило Кислицина в розыск, сообщили 28 июня российские государственные медиа. В картотеке Мосгорсуда сказано, что следствие просит арестовать его по о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Кислицина заочно арестовали, пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Никита Кислицин в 2006-2012 годах возглавлял журнал «Хакер», посвященный информационной безопасности и исследованию кибератак. В январе 2013 года Кислицин устроился в компанию по кибербезопасности Group-IB, основанную Ильей Сачковым. Кислицин руководит департаментом разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам.

Основатель Group-IB Илья Сачков арестован по уголовному делу о государственной измене. Суд начнет рассматривать его дело 6 июля.

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