В Киеве из-за массированного удара РФ 29 декабря, по последним данным, погибли 23 человека

По последним данным, из-за ракетного удара по складу в Шевченковском районе Киева погибли 23 человека, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара продолжаются.

В первой половине 31 декабря украинские спасатели извлекли из-под завалов тела пяти погибших, следует из слов главы городской военной администрации Сергея Попко.

Ранее власти Киева сообщили, что при массированном ракетном ударе РФ по Украине в ночь на 29 декабря в Шевченковском районе повреждены складские помещения. Сразу после атаки мэр Киева Виталий Кличко говорил, что под завалами могут находиться три человека.

Ранее сообщалось, что при российской атаке Киева пострадали 35 человек.

Российские войска 29 декабря нанесли по Украине один из самых массированных ударов, применив больше 150 ракет и беспилотников. Под обстрел попали Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье. По последним данным украинских властей, в результате атаки по всей стране погибли больше 40 человек, не менее 150 пострадали.

Массированный удар России по Украине Meduza

После массированного удара украинские войска 30 декабря обстреляли Белгород, из-за чего, по последним данным российских властей, погибли 24 человека. В тот же день российская армия атаковала Харьков, где из-за ракетного удара, по заявлению городских властей, пострадали 28 человек. В Минобороны РФ утверждают, что атаковали военные объекты, а также сотрудников украинских спецслужб, в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали это заявление «бредом».

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